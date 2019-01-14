В Ставрополе проверят сведения о гибели женщины из-за опоздания скорой

"На одном из официальных порталов в интернете выявлена информация о смерти в городе Ставрополе 26-летней учительницы из-за несвоевременного прибытия скорой медицинской помощи. Родственники погибшей 6 января вызвали на дом бригаду скорой медицинской помощи в связи с ухудшением состояния женщины, болевшей простудным заболеванием. Однако медицинские работники приехали через 2-3 часа, но было уже поздно, и больная скончалась", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям работников скорой медицинской помощи. "По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — отметили в СК.