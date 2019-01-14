Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ставрополе проверят сведения о гибели женщины из-за опоздания скорой 

РИА Новости + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Ставрополе проверяют информацию из СМИ о гибели женщины из-за опоздания скорой помощи, сообщает следственное управление СК по региону.
"На одном из официальных порталов в интернете выявлена информация о смерти в городе Ставрополе 26-летней учительницы из-за несвоевременного прибытия скорой медицинской помощи. Родственники погибшей 6 января вызвали на дом бригаду скорой медицинской помощи в связи с ухудшением состояния женщины, болевшей простудным заболеванием. Однако медицинские работники приехали через 2-3 часа, но было уже поздно, и больная скончалась", — говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям работников скорой медицинской помощи. "По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — отметили в СК.
Последние новости
Взрыв газа в жилом доме в Шахтах США признали, что Германия вышла из повиновения Трамп или Болтон: кто руководит США на самом деле
Комментарии
Происшествия , СКР , Ставрополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России401
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе21
Почему россияне выступают за отставку правительства894
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью1
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:08
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение