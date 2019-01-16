Решена судьба виновников керченского инцидента

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Задержан готовивший покушение на Путина боевик
Задержан готовивший покушение на Путина боевик

Продлен арест четверым украинским морякам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 64 1 час назад
Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении ареста четверым украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым Беспальченко, Варимезу, Костышину и Лисовому была продлена до 24 апреля 2019 года», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.
Накануне Лефортовский суд продлил срок ареста другим двадцати морякам, включая командира.
Ранее украинские моряки отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Украинские моряки отказались давать показания
25 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, можно ли считать украинских моряков военнопленными.
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