Решена судьба виновников керченского инцидента

Продлен арест четверым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении ареста четверым украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым Беспальченко, Варимезу, Костышину и Лисовому была продлена до 24 апреля 2019 года», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Накануне Лефортовский суд продлил срок ареста другим двадцати морякам, включая командира.

Ранее украинские моряки отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.

25 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.