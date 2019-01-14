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Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Пострадавшие при ЧП в Магнитогорске получили более 100 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента России/Илья Московец/TACC
Пострадавшие при взрыве газа и обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске получили выплаты на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
Тридцать первого декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
"В настоящее время выплаты пострадавшим в трагедии и членам их семей из областного бюджета составили 53,6 миллиона рублей, осуществлено 505 выплат. Из федерального бюджета выплаты осуществлены на сумму 46,8 миллиона рублей, 555 выплат", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, сумма пожертвований составила 49,2 миллиона рублей. Материальная помощь на аренду жилья — 4,3 миллиона рублей, на погребение — 975 тысяч рублей.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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