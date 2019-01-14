Пострадавшие при ЧП в Магнитогорске получили более 100 миллионов рублей

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента России/Илья Московец/TACC

Пострадавшие при взрыве газа и обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске получили выплаты на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Тридцать первого декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек. "В настоящее время выплаты пострадавшим в трагедии и членам их семей из областного бюджета составили 53,6 миллиона рублей, осуществлено 505 выплат. Из федерального бюджета выплаты осуществлены на сумму 46,8 миллиона рублей, 555 выплат", — сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, сумма пожертвований составила 49,2 миллиона рублей. Материальная помощь на аренду жилья — 4,3 миллиона рублей, на погребение — 975 тысяч рублей.