Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Шахтах 

Рамблер 41 минуту назад
В социальных сетях было опубликовано видео с места взрыва газа в городе Шахты Ростовской области.
Взрыв в жилом многоквартирном доме №16 по улице Хабарова произошел сегодня утром. В результате него обрушились восьмой и девятый этажи одного из подъездов.
На сделанной очевидцем записи с места взрыва, которую опубликовал паблик «Шокирующие новости» в соцсети «ВКонтакте», виден поврежденный дом и отсутствие нескольких этажей одного из подъездов.
По предварительным данным МЧС, от взрыва бытового газа в Шахтах погиб один человек, женщина, восемь пострадали, но были спасены, 140 эвакуированы.
Ранее в администрации города сообщали о создании в расположенной неподалеку от места ЧП школе пункта временного размещения эвакуированных.
Утром 31 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате частичного обрушения одного из подъездов погибли 39 человек.
Происшествия , Видео , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине3
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Россия поставила точку в вопросе Курил534
В доме в Ростовской области взорвался газ224
Появились подробности избиения педагога учениками132
Видео
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:54
Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме
Общество Происшествия
01:41
Больница, в которую страшно заходить
Общество
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение