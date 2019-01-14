Появилось видео с места взрыва в Ростовской области

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Шахтах

В социальных сетях было опубликовано видео с места взрыва газа в городе Шахты Ростовской области

Взрыв в жилом многоквартирном доме №16 по улице Хабарова произошел сегодня утром. В результате него обрушились восьмой и девятый этажи одного из подъездов.

На сделанной очевидцем записи с места взрыва, которую опубликовал паблик «Шокирующие новости» в соцсети «ВКонтакте», виден поврежденный дом и отсутствие нескольких этажей одного из подъездов.

По предварительным данным МЧС, от взрыва бытового газа в Шахтах погиб один человек, женщина, восемь пострадали, но были спасены, 140 эвакуированы.

Ранее в администрации города сообщали о создании в расположенной неподалеку от места ЧП школе пункта временного размещения эвакуированных.

Утром 31 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате частичного обрушения одного из подъездов погибли 39 человек.