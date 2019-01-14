На седьмом этаже дома в Шахтах, где взорвался газ, обнаружили трещины

Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек.