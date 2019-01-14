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На седьмом этаже дома в Шахтах, где взорвался газ, обнаружили трещины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обнаружены трещины на 7 этаже дома в Шахтах Ростовской области, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек.
"Обнаружены трещины на 7 этаже, дом обследуется, люди эвакуированы, сейчас идет поиск пострадавших", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
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