В Красноярске ищут хозяев упавшей от усталости на празднике лошади

Полиция Красноярска ищет женщин, лошадь которых с окровавленной пастью падала от усталости, сообщили РИА Новости в городской полиции.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как лошадь на новогодней ярмарке в Красноярске почти не держится на ногах от усталости, а из ее пасти идет кровь. Хозяева животного в ответ на замечания очевидцев произносят реплику: "Сейчас зарежем, будет колбаса". По данным местных СМИ, инцидент произошел 31 декабря.

"Никто в полицию по этому поводу не обращался. Но после выхода ролика в СМИ полицейские начали проверку. Сейчас устанавливается личность этих женщин, которые занимались прокатом, их местонахождение. Впоследствии будет принято решение в зависимости от обстоятельств. Ищем также свидетелей, очевидцев", — сказал собеседник агентства.