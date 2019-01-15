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В Красноярске ищут хозяев упавшей от усталости на празднике лошади 

РИА Новости + ещё 4
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полиция Красноярска ищет женщин, лошадь которых с окровавленной пастью падала от усталости, сообщили РИА Новости в городской полиции.
Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как лошадь на новогодней ярмарке в Красноярске почти не держится на ногах от усталости, а из ее пасти идет кровь. Хозяева животного в ответ на замечания очевидцев произносят реплику: "Сейчас зарежем, будет колбаса". По данным местных СМИ, инцидент произошел 31 декабря.
"Никто в полицию по этому поводу не обращался. Но после выхода ролика в СМИ полицейские начали проверку. Сейчас устанавливается личность этих женщин, которые занимались прокатом, их местонахождение. Впоследствии будет принято решение в зависимости от обстоятельств. Ищем также свидетелей, очевидцев", — сказал собеседник агентства.
Депутат Госдумы Елена Вторыгина обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку после публикации видео. Согласно тексту депутатского запроса, который есть в распоряжении РИА Новости, лошадь использовалась в развлекательных целях, а значит, владельцы животного должны были соблюдать особые требования, установленные положениями статьи 15 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
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Комментарии
Происшествия , Юрий Чайка , Елена Вторыгина , Госдума , РИА Новости , Красноярск
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