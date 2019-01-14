Названа вероятная причина взрыва в жилом доме в Шахтах

Причиной обрушения двух этажей одного из подъездов жилого дома в ростовских Шахтах мог стать взрыв газового баллона. Об этом ТАСС сообщили в местной аварийно-диспетчерской службе.

«Скорее всего», — уточнили там.

По словам собеседника агентства, точная причина происшествия будет установлена работающими на месте специалистами.

Сегодня утром в многоквартирном доме №16 по улице Хабарова произошел взрыв, в результате которого обрушились восьмой и девятый этажи одного из подъездов. Там располагались четыре квартиры.

Согласно предварительным данным МЧС, в результате взрыва газа в Шахтах погибла одна женщина, восемь человек пострадали.

140 жильцов дома были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения, созданном в расположенной неподалеку от места происшествия школе.