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Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Названа вероятная причина взрыва в жилом доме в Шахтах 

Рамблер + ещё 105 2 часа назад
Фото: ТАСС
Причиной обрушения двух этажей одного из подъездов жилого дома в ростовских Шахтах мог стать взрыв газового баллона. Об этом ТАСС сообщили в местной аварийно-диспетчерской службе.
«Скорее всего», — уточнили там.
По словам собеседника агентства, точная причина происшествия будет установлена работающими на месте специалистами.
Сегодня утром в многоквартирном доме №16 по улице Хабарова произошел взрыв, в результате которого обрушились восьмой и девятый этажи одного из подъездов. Там располагались четыре квартиры.
Согласно предварительным данным МЧС, в результате взрыва газа в Шахтах погибла одна женщина, восемь человек пострадали.
140 жильцов дома были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения, созданном в расположенной неподалеку от места происшествия школе.
Происшествия
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