Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске 

Аферисты наживаются на предновогодней трагедии в Магнитогорске, пишут «Известия».
На каникулах в квартиру нижегородки Светланы Григорьевой пришел молодой человек, представился Николаем, специалистом газовой компании, осмотрел газовую плиту, несколько раз напомнил о взрыве в Магнитогорске, унесшем жизни 39 человек.
«Вы что, хотите так же?» — спросил он и предложил приобрести «сигнализатор загазованности» почти за семь тысяч рублей.
Пенсионерка купила прибор, оказавшийся бесполезным, а компания, представителем которой он представился и юридический адрес которой оставил жертве, оказалась зарегистрирована на Алтае под другим названием.
Истории с тем же сюжетом рассказывают в социальных сетях жители и других городов России. Согласно подсчетам МОСГАЗа, лишь в столице каждый месяц примерно по 300 человек жалуются на подобный обман.
«Никаких платных услуг работники (МОСГАЗа. — Прим. ред.) не оказывают», — напомнили в пресс-службе организации.
В Роспотребнадзоре изданию рассказали, что мошенники не впервые активизируются после трагедий. Так же, например, было осенью прошлого года после взрыва бытового газа в смоленском селе Пригорское.