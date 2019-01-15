Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске

пишут «Известия». Аферисты наживаются на предновогодней трагедии в Магнитогорске

На каникулах в квартиру нижегородки Светланы Григорьевой пришел молодой человек, представился Николаем, специалистом газовой компании, осмотрел газовую плиту, несколько раз напомнил о взрыве в Магнитогорске, унесшем жизни 39 человек.

«Вы что, хотите так же?» — спросил он и предложил приобрести «сигнализатор загазованности» почти за семь тысяч рублей.

Пенсионерка купила прибор, оказавшийся бесполезным, а компания, представителем которой он представился и юридический адрес которой оставил жертве, оказалась зарегистрирована на Алтае под другим названием.

Истории с тем же сюжетом рассказывают в социальных сетях жители и других городов России. Согласно подсчетам МОСГАЗа, лишь в столице каждый месяц примерно по 300 человек жалуются на подобный обман.

«Никаких платных услуг работники (МОСГАЗа. — Прим. ред.) не оказывают», — напомнили в пресс-службе организации.