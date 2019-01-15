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Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аферисты наживаются на предновогодней трагедии в Магнитогорске, пишут «Известия».
На каникулах в квартиру нижегородки Светланы Григорьевой пришел молодой человек, представился Николаем, специалистом газовой компании, осмотрел газовую плиту, несколько раз напомнил о взрыве в Магнитогорске, унесшем жизни 39 человек.
«Вы что, хотите так же?» — спросил он и предложил приобрести «сигнализатор загазованности» почти за семь тысяч рублей.
Пенсионерка купила прибор, оказавшийся бесполезным, а компания, представителем которой он представился и юридический адрес которой оставил жертве, оказалась зарегистрирована на Алтае под другим названием.
Истории с тем же сюжетом рассказывают в социальных сетях жители и других городов России. Согласно подсчетам МОСГАЗа, лишь в столице каждый месяц примерно по 300 человек жалуются на подобный обман.
«Никаких платных услуг работники (МОСГАЗа. — Прим. ред.) не оказывают», — напомнили в пресс-службе организации.
В Роспотребнадзоре изданию рассказали, что мошенники не впервые активизируются после трагедий. Так же, например, было осенью прошлого года после взрыва бытового газа в смоленском селе Пригорское.
Комментарии1
Происшествия , Светлана Григорьева , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Магнитогорск
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