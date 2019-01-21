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ЧП в Якутии: малыши гуляли в 40-градусный мороз 

Вести.Ru + ещё 28 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Якутии выясняют, как две пятилетние девочки смогли уйти из детского сада в селе Намцы в сорокаградусный мороз.
Как передает телеканал "Россия 24", 17 января дошкольницы самостоятельно оделись и ушли домой. Хватились их только после того, как родители пришли за подружками в детский сад.
В итоге одна из девочек через 30 минут пришла домой, после чего ее с обморожением пальцев рук пришлось госпитализировать в ожоговое отделение медицинского учреждения.
Другую дошкольницу доставили домой с общим переохлаждением через 18 часов после ухода из детсада. В тот день погода в Намцах составляла -43°…-45°.
Прокуратура потребовала от начальника управления образования Намского района привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц и принять меры по профилактике подобных нарушений.
Полиция проводит процессуальную проверку в связи с происшествием.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Республика Саха (Якутия)
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