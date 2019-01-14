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Мэр Гданьска прооперирован 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом, после операции находится в «очень, очень тяжелом» состоянии, сообщили медики.
«Пациент жив», — приводит РИА «Новости» слова врача.
Он заявил, что «все решат следующие часы». У Адамовича среди прочего имеется рана сердца.
Гданьский региональный центр донорства крови и гематологии попросил сдать кровь для Адамовича.
Напомним, во время благотворительного мероприятия на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который нанес мэру удары ножом.
Напавший на градоначальника оказался бывшим грабителем банков, который посчитал судебный приговор слишком суровым, а также пожаловался на пытки в тюрьме.
Он подчеркнул, что его заключение пришлось на то время, когда у власти была партия «Гражданская платформа». В этой партии в течение 15 лет состоял и Адамович.
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