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Напавший на мэра Гданьска проник на сцену по удостоверению СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: facebook
Мужчина, напавший во время концерта в польском Гданьске на мэра этого города Павела Адамовича, пробрался на сцену по удостоверению сотрудника СМИ, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. По данным местных СМИ, медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу. Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. Присутствовавшие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.
По данным полиции, нападавший — 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья. На сцену во время концерта злоумышленник проник, используя удостоверение сотрудника СМИ. Правоохранители также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что ранения также получил один из заместителей Адамовича.
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