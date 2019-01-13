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Мэра польского Гданьска ранили ножом во время благотворительной акции 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр польского города Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом сообщает «Онет».
Градоначальник доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Преступник задержан, мотивы его поступка пока неизвестны.
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Происшествия , Гданьск
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