Названа возможная причина инцидента в «Шереметьево»

После того, как самолет Boeing-737 чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту "Шереметьево" началась доследсьвенная проверка. Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы", — подчеркнула она. Как сообщает ТАСС, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в "Шереметьево" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы авиалайнер Boeing-737. Он следовал рейсом Москва — Прага. Службы аэропорта смогли в самые короткие сроки провести эвакуацию 40 пассажиров и семи членов экипажа. Они отбуксировали самолет на место стоянки и ликвидировали другие последствия произошедшего.

Сейчас ВПП1 вновь открыта. Аэропорт работает без ограничений.