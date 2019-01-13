Полиция уточнила состояние избитой школьником учительницы

У учительницы одной из школ Сызрани Самарская область ), которая попала в больницу после вмешательства в драку двух учеников, диагностировано сотрясение головного мозга. По этому факту полиция проводит проверку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России, по предварительным данным, женщина попыталась разнять дерущихся подростков, и один из них ударил ее по голове.

Сейчас учительница находится в больнице, с молодыми людьми, их родителями и свидетелями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они выясняют все подробности произошедшего.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 10 января, когда после каникул в школах возобновились занятия. Двое 15-летних учеников поссорились на перемене, началась драка. Учительница попыталась уладить конфликт, но вместо этого получила травму головы.