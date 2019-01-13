Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция уточнила состояние избитой школьником учительницы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press.
У учительницы одной из школ Сызрани (Самарская область), которая попала в больницу после вмешательства в драку двух учеников, диагностировано сотрясение головного мозга. По этому факту полиция проводит проверку.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России, по предварительным данным, женщина попыталась разнять дерущихся подростков, и один из них ударил ее по голове.
Сейчас учительница находится в больнице, с молодыми людьми, их родителями и свидетелями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они выясняют все подробности произошедшего.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 10 января, когда после каникул в школах возобновились занятия. Двое 15-летних учеников поссорились на перемене, началась драка. Учительница попыталась уладить конфликт, но вместо этого получила травму головы.
Вести.Ru: последние новости
Полиция уточнила состояние избитой школьником учительницы Охота на жену: подробности массового расстрела в Башкирии Золотову вернули иск к Навальному
Происшествия , МВД , РИА Новости , Самарская Область , Сызрань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов14
Порошенко обратился с требованием к РПЦ609
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»82
Проникший на самолет в Шереметьево оказался украинцем25
Лобода устроила скандал в Шереметьево479
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение