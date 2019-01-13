ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов

В аэропорту Шереметьево после инцидента с чешским лайнером задержано около тридцати рейсов, сообщает «Интерфакс».
«Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в этой связи закрыта», — объяснил ситуацию сотрудник авиадиспетчерских служб.
По информации сервиса «Яндекс. Расписание» в аэропорту задержаны 26 рейсов.
Ранее сообщалось, что вылетавший в Прагу из Шереметьево пассажирский самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетной полосы и его отнесло на 100 метров влево от нее. Никто из 40 находившихся на борту пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.
Телеграм-канал Mash пишет о 39 пассажирах.
«Airbus A319 в 23.10 летит в Прагу и может забрать всех 39 пассажиров. Многие отказываются и собираются жаловаться. Людей накормят, пока они все так же в терминале», — сообщает паблик.