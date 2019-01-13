ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов

В Шереметьево задержано 30 рейсов после ЧП

«Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в этой связи закрыта», — объяснил ситуацию сотрудник авиадиспетчерских служб.

По информации сервиса «Яндекс. Расписание» в аэропорту задержаны 26 рейсов.

Ранее сообщалось, что вылетавший в Прагу из Шереметьево пассажирский самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетной полосы и его отнесло на 100 метров влево от нее. Никто из 40 находившихся на борту пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

Телеграм-канал Mash пишет о 39 пассажирах.