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Россияне на тракторе отправились на рыбалку и провались под лед 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители тверской деревни решили порыбачить на тракторе и провалились под лед.
Следователи начали проверку после гибели двух человек, на тракторе провалившихся под лед реки Медведица в Тверской области. Погибшие — жители деревни Семеновское Кашинского района. О проверке сообщает сайт тверского управления Следственного комитета России.
По данным следствия, утром 13 января трое мужчин выехали на личном тракторе на реку, и он провалился под лед. Выжил только самый молодой мужчина. Его спасли находившиеся неподалеку другие рыбаки.
«25-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды, 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир выбраться из него не смогли и утонули, их тела извлечены», — сообщают следователи
Похожую информацию приводит и тверское управление МЧС.
«В районе населенного пункта Леушино Кашинского района в акватории реки Медведица произошел провал трактора под лед, при проведении работ водолазной группой… были извлечены тела двух граждан 1961года рождения и 1977 года рождения», — сказано в сообщении.
Ширина Медведицы — 40 метров, трактор провалился под лед и затонул на середине реки. По данным спасателей, трое мужчин решили порыбачить и посмотреть, как ловится щука на специальное приспособление, сообщает ТАСС.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.
Комментарии19
Происшествия , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Тверская Область
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