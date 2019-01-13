Россияне на тракторе отправились на рыбалку и провались под лед

Жители тверской деревни решили порыбачить на тракторе и провалились под лед.

По данным следствия, утром 13 января трое мужчин выехали на личном тракторе на реку, и он провалился под лед. Выжил только самый молодой мужчина. Его спасли находившиеся неподалеку другие рыбаки.

«25-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды, 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир выбраться из него не смогли и утонули, их тела извлечены», — сообщают следователи

Похожую информацию приводит и тверское управление МЧС

«В районе населенного пункта Леушино Кашинского района в акватории реки Медведица произошел провал трактора под лед, при проведении работ водолазной группой… были извлечены тела двух граждан 1961года рождения и 1977 года рождения», — сказано в сообщении.

ТАСС. Ширина Медведицы — 40 метров, трактор провалился под лед и затонул на середине реки. По данным спасателей, трое мужчин решили порыбачить и посмотреть, как ловится щука на специальное приспособление, сообщает

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.