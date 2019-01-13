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Суд вернул иск главы Росгвардии Золотова к блогеру Навальному 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращен истцу. Соответствующая информация опубликована на сайте Люблинского суда Москвы.
В декабре прошлого года суд оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января 2019 года. Недостатки истцом устранены не были.
Позднее адвокат Золотова Шота Горгадзе сообщил, что больше не представляет интересы главы Росгвардии.
11 декабря представитель Золотова подал иск в Люблинский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. В исковом заявлении Золотов просил признать распространенные Навальным сведения порочащими его и не соответствующими действительности. По его словам, речь шла о сведениях о недвижимости и руководстве ведомства, которое "объедает своих сотрудников". Истец также просил взыскать с ответчика 1 млн рублей.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Москва
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