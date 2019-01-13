Неизвестный напал на бригаду скорой помощи в Москве 

На юго-востоке столицы, на Люблинской улице неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, сообщают «Известия».
Нападавший был вооружен ножом.
Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
28 декабря на пересечении набережной реки Мойки и Невского проспекта нетрезвый мужчина, заснувший после корпоратива на улице, напал на сотрудников бригады скорой помощи, которые прибыли к нему на вызов. После того как его привели в чувство, он отказался от госпитализации. Но когда медики собрались уезжать, мужчина набросился на них.
В результате незначительные травмы получил фельдшер.