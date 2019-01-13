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Неизвестный напал на бригаду скорой помощи в Москве 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке столицы, на Люблинской улице неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, сообщают «Известия».
Нападавший был вооружен ножом.
Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
28 декабря на пересечении набережной реки Мойки и Невского проспекта нетрезвый мужчина, заснувший после корпоратива на улице, напал на сотрудников бригады скорой помощи, которые прибыли к нему на вызов. После того как его привели в чувство, он отказался от госпитализации. Но когда медики собрались уезжать, мужчина набросился на них.
В результате незначительные травмы получил фельдшер.
Происшествия , газета "Известия" , Москва
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