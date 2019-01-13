Пятилетний ребенок пожаловался на родителей в Следственный комитет

В управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю проанализировали работу телефонной линии «Ребенок в опасности» за прошлый год.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 году на линию поступило порядка 7 тысяч звонков. Большинство обращений касалось предоставления различной информации (вызов полиции, скорой помощи, такси и прочее), и только 23 относились к компетенции СК.

В мае 2018 года на телефонную линию позвонил 5-летний мальчик из Барнаула. Он рассказал, что его родители напились и спят, а он находится без присмотра.

Оператор линии передал эту информацию в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что в действиях родителей мальчика усматриваются признаки преступления, предусмотренного что статьей 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Телефонная линия «Ребенок в опасности» создана для реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.