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Пятилетний ребенок пожаловался на родителей в Следственный комитет 

Ридус 53 минуты назад
Фото: ТАСС
В управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю проанализировали работу телефонной линии «Ребенок в опасности» за прошлый год.
Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 году на линию поступило порядка 7 тысяч звонков. Большинство обращений касалось предоставления различной информации (вызов полиции, скорой помощи, такси и прочее), и только 23 относились к компетенции СК.
В мае 2018 года на телефонную линию позвонил 5-летний мальчик из Барнаула. Он рассказал, что его родители напились и спят, а он находится без присмотра.
Оператор линии передал эту информацию в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что в действиях родителей мальчика усматриваются признаки преступления, предусмотренного что статьей 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Телефонная линия «Ребенок в опасности» создана для реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.
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Происшествия , СКР
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