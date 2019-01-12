Пассажирский самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя

Самолет Симферополь-Москва совершил аварийную посадку сразу после взлета.

Пассажирский самолет, следовавший из Симферополя Москву , был вынужден вернуться в аэропорт и совершить аварийную посадку. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе симферопольского аэропорта.

Самолет авиакомпании Nordwind запросил посадку сразу после взлета. В воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо.

На борту лайнера находились 174 пассажира и семь членов экипажа.

«Посадка произведена в штатном режиме в 20:56 по московскому времени», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Все пассажиры будут доставлены в Москву резервным самолет. Он прибудет в аэропорт Симферополя около двух часов ночи.