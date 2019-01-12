Самолет Симферополь-Москва совершил аварийную посадку сразу после взлета.
Пассажирский самолет, следовавший из Симферополя в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт и совершить аварийную посадку. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе симферопольского аэропорта.
Самолет авиакомпании Nordwind запросил посадку сразу после взлета. В воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо.
На борту лайнера находились 174 пассажира и семь членов экипажа.
«Посадка произведена в штатном режиме в 20:56 по московскому времени», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Все пассажиры будут доставлены в Москву резервным самолет. Он прибудет в аэропорт Симферополя около двух часов ночи.