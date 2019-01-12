В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер, сообщается в пресс-релизе полиции в субботу.

Как сообщается в пресс-релизе полиции, опубликованном на портале Presse Portal, в пятницу вечером беженец напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах. 25-летняя гражданка Польши получила опасные для жизни ранения и была прооперирована.

На данный момент ее состояние оценивается как стабильное, однако ее ребенок скончался от полученных при нападении повреждений.

Нападавший был задержан. Прокуратура и полиция начали расследование.