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Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле
Вести.Ru
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ещё 2
50 минут назад
Фото: Вести.Ru
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В немецком Браденбурге недалеко от коммуны Обербарним упал небольшой самолет. Катастрофа произошла около полудня.
Два человека стали жертвами ЧП, передает
ТАСС
.
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