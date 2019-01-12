Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле

В немецком Браденбурге недалеко от коммуны Обербарним упал небольшой самолет. Катастрофа произошла около полудня.

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