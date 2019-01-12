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Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле 

Вести.Ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
В немецком Браденбурге недалеко от коммуны Обербарним упал небольшой самолет. Катастрофа произошла около полудня.
Два человека стали жертвами ЧП, передает ТАСС.
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Происшествия , В мире , Европа , ИТАР-ТАСС , Германия
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