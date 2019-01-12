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Полиция уточнила число жертв взрыва в Париже 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двое пожарных погибли при взрыве в пекарне в Париже. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на пресс-службу столичной префектуры.
Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер говорил о четырех жертвах, среди которых двое пожарных. Однако позже префектура полиции Парижа уточнила, что во время взрыва никто из гражданского населения не погиб.
Взрыв прогремел в пекарне около 09:00 по местному времени (11:00 по Москве) на улице Тревиз девятого округа Парижа.
По предварительной причине, это произошло из-за утечки газа. Здание загорелось, а в в соседних строениях вылетели стекла и витрины. На месте ЧП работают спасатели. 12 человек получили серьезные травмы, у 24 — легкие ранения.
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