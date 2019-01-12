Полиция уточнила число жертв взрыва в Париже

Двое пожарных погибли при взрыве в пекарне в Париже. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на пресс-службу столичной префектуры.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер говорил о четырех жертвах, среди которых двое пожарных. Однако позже префектура полиции Парижа уточнила, что во время взрыва никто из гражданского населения не погиб.

Взрыв прогремел в пекарне около 09:00 по местному времени (11:00 по Москве) на улице Тревиз девятого округа Парижа.

По предварительной причине, это произошло из-за утечки газа. Здание загорелось, а в в соседних строениях вылетели стекла и витрины. На месте ЧП работают спасатели. 12 человек получили серьезные травмы, у 24 — легкие ранения.