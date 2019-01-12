Такую информацию приводит «ОВД-Инфо» со ссылкой на источник, «пожелавший остаться анонимным из-за опасения давления».
По сведениям издания, в Амурске сотрудники ГИБДД задержали Виктора Торопцева, объяснив это тем, что его водительское удостоверение недействительно. Он останется в отделе полиции до суда.
Как напоминает TJournal, Торопцев перепостил у себя в Twitter видеоролик с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, состоявшихся 10 января. По словам блогера, в траурной процессии участвовали начальник местной полиции и городской прокурор. «ОВД-Инфо» отмечает, что после твита Торопцеву стали поступать угрозы по телефону. Перед задержанием его три дня подряд вызывали в полицию на беседу.
Уточняется, что первым видеоролик разместил другой пользователь, Михаил Светлов, однако он не оставлял комментариев по поводу возможного участия сотрудников МВД в похоронах Зарубина. Позднее в управлении министерства по Хабаровскому краю и в региональной прокуратуре заявили агентству РИА Новости, что никого из их сотрудников не было на этом мероприятии.