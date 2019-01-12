При взрыве в Париже пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате взрыва в парижской пекарне, сообщил в субботу руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко.

Взрыв произошел в субботу около 9.00 (11.00 мск) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних домах. Погибли двое пожарных и гражданка Испании, почти 50 человек получили ранения.