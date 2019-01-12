Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве в Париже пострадал гражданин Украины 

РИА Новости + ещё 50 35 минут назад
Фото: Reuters
Гражданин Украины пострадал в результате взрыва в парижской пекарне, сообщил в субботу руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко.
Взрыв произошел в субботу около 9.00 (11.00 мск) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних домах. Погибли двое пожарных и гражданка Испании, почти 50 человек получили ранения.
"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", — приводит слова Собко агентство Укринформ. По его словам, мужчине была оказана необходимая консульская помощь, он чувствует себя удовлетворительно.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Происшествия , Другое , Украина , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на идею Киева отменить право вето в ООН458
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»101
Венгры попросили Запад не трогать Россию373
Познер назвал причину русофобии на Западе612
На просьбу США по С-400 Турция ответила «средним пальцем»
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение