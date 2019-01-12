Взрыв в Париже унес четыре жизни

Четыре человека погибли в результате взрыва в парижской булочной сегодня утром. О жертвах сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел в булочной-пекарне на улице Тревизо в 9 округе Парижа около 9 часов.

По данным полиции, погибли четыре человека, в том числе двое пожарных. Восемь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 24 получили легкие ранения.

Основная версия властей — взрыв произошел в результате утечки бытового газа. В здании начался пожар. Жильцов эвакуировали спасатели, заявив, что существует угроза обрушения.

Итальянский журналист Валерио Орсолини во время взрыва находился в гостинице, в номере, окна которого расположены напротив булочной. Он снял видео первых минут ЧП, передает RAI.

На кадрах видно, что взрыв был мощным. По соседним улицам разметало припаркованные автомобили, вылетели витрины, рамы и стекла в домах поблизости. Улицы усеяны обломками и стеклом. Постояльцы гостиницы в панике мечутся по комнатам, многие получили легкие ранения, включая и самого репортера. Он произносит слово «бомба». Многие парижане и гости города были уверены в первые минуты после взрыва, что речь идет о теракте.