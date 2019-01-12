В Киргизии вандалы разгромили христианское кладбище

Неизвестные устроили погром на одном из православных кладбищ в Киргизии . Злоумышленники сломали несколько десятков крестов и памятников на погосте в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Правительство республики, возмутившись актом вандализма, поручило местным властям найти и наказать преступников, а разрушенные памятники — восстановить.

Следы погрома местные жители обнаружили накануне вечером, о чем тут же сообщили в милицию и органы власти. Новость об акте вандализма вызвала широкий общественный резонанс и быстро дошла до правительства страны. Тем более, что произошедшее на погосте считается в Киргизии преступлением.

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил органам местного самоуправления Иссык-Кульской области оказать содействие в восстановлении разрушенных на кладбище в Ананьево памятников, а силовикам — как можно быстрей найти вандалов и привлечь их к ответственности. Глава правительства назвал произошедшее случаем проявления особой безнравственности.

— Уважительное отношение к памяти усопших — одна из важнейших черт, присущих народу Киргизстана, — заявил он.

Местные жители утверждают, что пострадали около девяноста могил. Милиция начала расследование происшествия и ищет вандалов. Руководство областного управления внутренних дел заявило, что взяло дело под контроль.