Появилось видео с места взрыва в Париже

В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.

Инцидент произошел около 9:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в девятом округе города на улице Тревиз, сообщает BFM . В результате взрыва помещения первого этажа здания были полностью уничтожены, а во всех ближайших домах вылетели стекла и сломались оконные рамы.

На записи виден пожар, разбросанные осколки стекла и обломки конструкций.

По данным Le Figaro, пострадали более 20 человек, из них семеро тяжело раненых. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа.