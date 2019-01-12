В Приамурье врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку

Медики Белогорской больницы Приамурья пытались два часа реанимировать пенсионерку, которая неожиданно начала подавать признаки жизни в морге, куда ее доставили после семейного застолья, сообщили журналистам в минздраве региона. О случившемся в ведомстве рассказали со слов главрача Белогорской больницы Михаила Данилова . В селе Васильевка в субботу родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни, о чем сообщили в полицию. "Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, констатировал смерть самостоятельно, вызвал ритуальную службу и направил "тело" в морг без сопроводительных документов", — отметили в минздраве. В морг женщину доставили в 9.40 (3.40 мск), где она стала подавать признаки жизни, санитар немедленно вызвал реанимацию. "В 10.00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, однако в 12.00 она скончалась. Предположительно — от переохлаждения и отравления", — процитировали Данилова в минздраве.