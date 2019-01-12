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В Приамурье врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Медики Белогорской больницы Приамурья пытались два часа реанимировать пенсионерку, которая неожиданно начала подавать признаки жизни в морге, куда ее доставили после семейного застолья, сообщили журналистам в минздраве региона.
О случившемся в ведомстве рассказали со слов главрача Белогорской больницы Михаила Данилова. В селе Васильевка в субботу родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни, о чем сообщили в полицию.
"Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, констатировал смерть самостоятельно, вызвал ритуальную службу и направил "тело" в морг без сопроводительных документов", — отметили в минздраве.
В морг женщину доставили в 9.40 (3.40 мск), где она стала подавать признаки жизни, санитар немедленно вызвал реанимацию.
"В 10.00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, однако в 12.00 она скончалась. Предположительно — от переохлаждения и отравления", — процитировали Данилова в минздраве.
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Происшествия , Михаил Данилов , Минздрав РФ , МВД , Васильевка
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