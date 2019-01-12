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ФСБ просит продлить арест задержанным в Керченском проливе морякам до 26 апреля 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 мск рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля", — сказал представитель суда.
25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").
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Происшествия , ФСБ , ФСИН , Москва
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