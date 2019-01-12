ФСБ просит продлить арест задержанным в Керченском проливе морякам до 26 апреля

Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 мск рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля", — сказал представитель суда.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.