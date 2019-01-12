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Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов под Иркутском 

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Фото: 360tv.ru
Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Движение на дороге перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
ЧП произошло 12 января в 09:20 по местному времени (4:20 по Москве) на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр-Тыреть.
29 вагонов, перевозивших уголь, съехали с рельсов. Всего в составе грузового поезда поезда 67 вагонов.
По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.
В результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия направили оперативные службы и восстановительные поезда.
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