Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов под Иркутском

Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Движение на дороге перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло 12 января в 09:20 по местному времени (4:20 по Москве) на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр-Тыреть.

29 вагонов, перевозивших уголь, съехали с рельсов. Всего в составе грузового поезда поезда 67 вагонов.

По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

В результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия направили оперативные службы и восстановительные поезда.