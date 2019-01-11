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Мужчина умер в очереди к врачу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Великом Новгороде пациент поликлиники скончался в очереди к врачу, сообщает местное издание «Ваши новости» со ссылкой на пресс-службу поликлиники.
«В холле поликлиники № 4 посетителю стало плохо, и он потерял сознание. Ему попытались оказать экстренную помощь, но безрезультатно. Попытки реанимирования пациента предприняли медики службы скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия», — рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, мужчина готовился к плановой госпитализации, собирал необходимые документы. Не так давно он перенес инфаркт.
Очевидцы сообщают, что мужчине стало плохо еще по дороге в медучреждение и он якобы просил прохожих проводить его. Также посетители поликлиники отмечают, что он хватался за сердце.
Происшествия
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