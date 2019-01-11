Мужчина умер в очереди к врачу

В Великом Новгороде пациент поликлиники скончался в очереди к врачу, сообщает местное издание «Ваши новости» со ссылкой на пресс-службу поликлиники.

«В холле поликлиники № 4 посетителю стало плохо, и он потерял сознание. Ему попытались оказать экстренную помощь, но безрезультатно. Попытки реанимирования пациента предприняли медики службы скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина готовился к плановой госпитализации, собирал необходимые документы. Не так давно он перенес инфаркт.

Очевидцы сообщают, что мужчине стало плохо еще по дороге в медучреждение и он якобы просил прохожих проводить его. Также посетители поликлиники отмечают, что он хватался за сердце.