Сообщивший о взрывном устройстве на Павелецком вокзале мужчина задержан полицейскими

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего по телефону о взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала.

Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции, — сказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу агентству Москва.

Ранее в СМИ появилась информация об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала после анонимного звонка. Позже сотрудники полиции заявили, что им удалось установить личность сообщившего о взрывном устройстве.