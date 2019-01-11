Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего по телефону о взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала.
Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции, — сказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу агентству Москва.
Ранее в СМИ появилась информация об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала после анонимного звонка. Позже сотрудники полиции заявили, что им удалось установить личность сообщившего о взрывном устройстве.