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Сообщивший о взрывном устройстве на Павелецком вокзале мужчина задержан полицейскими 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: СК РФ
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего по телефону о взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала.
Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции, — сказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу агентству Москва.
Ранее в СМИ появилась информация об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала после анонимного звонка. Позже сотрудники полиции заявили, что им удалось установить личность сообщившего о взрывном устройстве.
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