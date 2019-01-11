В Дагестане в ходе боестолкновения нейтрализованы трое боевиков

Трое бандитов, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС Дагестане , нейтрализованы в ходе боестолкновения. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня около 18:00 мск на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" группой неизвестных лиц, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС", — сообщили в НАК.

В ходе преследования машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики.

"На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", — сообщили в НАК.

В автомобиле боевиков обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.