Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане в ходе боестолкновения нейтрализованы трое боевиков 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: ТАСС
Трое бандитов, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС в Дагестане, нейтрализованы в ходе боестолкновения. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Сегодня около 18:00 мск на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" группой неизвестных лиц, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, была предпринята попытка нападения на сотрудников ДПС", — сообщили в НАК.
В ходе преследования машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики.
"На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", — сообщили в НАК.
В автомобиле боевиков обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
Необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
"Предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям", — сообщили в НАК.
ТАСС: последние новости
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва В Москве поезд сбил мужчину на платформе "Очаково" Прокуратура проверяет информацию о катании детей в Приамурье с горки из замерзших нечистот
Комментарии
Происшествия , Африка , Ближний Восток , ГИБДД , МВД , Кизилюрт , Махачкала , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция РФ на угрозы Лукашенко и другие события дня25
Для россиян составили карту помоек, где можно поесть208
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля239
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР134
Меркель предостерегла Европу от катастрофы111
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение