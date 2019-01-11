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Жуткая вонь на борту самолета привела к госпитализации членов экипажа 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Пятеро членов экипажа авиакомпании American Airlines были госпитализированы после того, как почувствовали странный запах на борту самолета. Об этом сообщает Fox News.
Лайнер Airbus 320, перевозивший 137 пассажиров, прибыл в международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд из Филадельфии утром 11 января. Незадолго до приземления все члены экипажа, включая двух пилотов, пожаловались на плохое самочувствие и вонь в салоне.
После посадки в качестве мер предосторожности сотрудников авиакомпании госпитализировали. Никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно пройдет техобслуживание. О причинах странного запаха на борту не сообщается.
В ноябре самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из города Бенкулу на острове Суматра в индонезийскую столицу Джакарта, задержали на час из-за жалоб пассажиров на невыносимую вонь на борту. Источником неприятного запаха оказался экзотический фрукт дуриан. По рассказам очевидцев, пассажиры покинули самолет и отказались возвращаться на места, пока экипаж не избавится от фруктов.
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