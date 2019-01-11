СК взялся за похищение украинского авторитета в Москве

Уголовное дело возбуждено по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия».

По словам Ивановой, личность жертвы установлена, но не разглашается в интересах следствия. В квартире похищенного прошел обыск, в ходе которого были обнаружены патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и др.

Дениса Вороненкова. Источник «Ленты.ру» сообщил, что похищенный — гражданин Украины Юрий Василенко. Ранее «Росбалт» назвал Василенко криминальным авторитетом и главным подозреваемым в организации убийства в Киеве экс-депутата Госдумы

«Официальной информации о том, что похищенный в Москве объявлен в розыск на Украине и причастен к совершению преступлений, у нас нет. Сейчас мы только оформляем соответствующие запросы украинским коллегам», — сказал источник «Ленты.ру».

Также собеседник издания сообщил, что следствие не исключает, что похищение было инсценировано. По его словам, на это указывает демонстративный выстрел в потолок и слишком громкие крики, а также поведение жертвы.