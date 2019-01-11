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СК взялся за похищение украинского авторитета в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины из ресторана «Базилик», пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя ведомства Юлию Иванову.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия».
По словам Ивановой, личность жертвы установлена, но не разглашается в интересах следствия. В квартире похищенного прошел обыск, в ходе которого были обнаружены патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и др.
Источник «Ленты.ру» сообщил, что похищенный — гражданин Украины Юрий Василенко. Ранее «Росбалт» назвал Василенко криминальным авторитетом и главным подозреваемым в организации убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
«Официальной информации о том, что похищенный в Москве объявлен в розыск на Украине и причастен к совершению преступлений, у нас нет. Сейчас мы только оформляем соответствующие запросы украинским коллегам», — сказал источник «Ленты.ру».
Также собеседник издания сообщил, что следствие не исключает, что похищение было инсценировано. По его словам, на это указывает демонстративный выстрел в потолок и слишком громкие крики, а также поведение жертвы.
Комментарии1
Происшествия , Юлия Иванова , Денис Вороненков , Госдума , СКР , Росбалт , Lenta.ru , Москва
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