Загадочный сюжет: жителю США отрубило голову винтом вертолета

Житель Флориды пытался вместе с помощником запустить двигатель вертолета с помощью аккумулятора. Однако в какой-то момент все пошло не так.

Житель города Бруксвилл американского штата Флорида погиб необычным способом, редко встречающимся даже в кинематографе. Мужчине отрубило голову винтом вертолета.

Как сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местный офис шерифа, 62-летний мужчина по имени Сальваторе Диси пытался вместе с помощником запустить двигатель вертолета с помощью аккумулятора. Однако в какой-то момент все пошло не так.

Один из мужчин уронил установку с передвижным аккумулятором. После этого лопасти винтокрылой машины пришли в движение и обезглавили Сальваторе Диси. Он погиб мгновенно, судмедэксперты классифицировали рану как «обезглавливание».

Однако полиция не спешит списывать все на несчастный случай. По словам шерифа округа Эла Найнхауса, обезглавливание лопастями вертолета является крайне необычным, в связи с чем правоохранители намерены провести детальное расследование, прежде чем дать точные ответы.