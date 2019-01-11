Главный инспектор МВД получил травму дверью собственного кабинета

Днем 10 января 41-летний полковник сделал попытку попасть в собственный кабинет в здании Министерства внутренних дел на Житной улице в Москве, но не сумел — заклинило замок.

Сначала Розанов несколько минут старался открыть дверь ключом, а затем — ногами. В ходе очередного замаха полицейский подвернул правую ступню.

«Он нашел в себе силы спуститься к дежурному офицеру», — сообщает «МК».

Подчиненный вызвал Розанову скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у полковника растяжение связок и сопроводили его в травматологический пункт для наложения лангетки.