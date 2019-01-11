Главный инспектор МВД Виталий Розанов попытался открыть дверь своего кабинета ногой и получил травму, сообщает «Московский комсомолец».
Днем 10 января 41-летний полковник сделал попытку попасть в собственный кабинет в здании Министерства внутренних дел на Житной улице в Москве, но не сумел — заклинило замок.
Сначала Розанов несколько минут старался открыть дверь ключом, а затем — ногами. В ходе очередного замаха полицейский подвернул правую ступню.
«Он нашел в себе силы спуститься к дежурному офицеру», — сообщает «МК».
Подчиненный вызвал Розанову скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у полковника растяжение связок и сопроводили его в травматологический пункт для наложения лангетки.
«Дверной замок, вероятнее всего, придется заменить», — подытожило издание.