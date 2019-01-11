Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный инспектор МВД получил травму дверью собственного кабинета 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
Фото: МВД РФ
Главный инспектор МВД Виталий Розанов попытался открыть дверь своего кабинета ногой и получил травму, сообщает «Московский комсомолец».
Днем 10 января 41-летний полковник сделал попытку попасть в собственный кабинет в здании Министерства внутренних дел на Житной улице в Москве, но не сумел — заклинило замок.
Сначала Розанов несколько минут старался открыть дверь ключом, а затем — ногами. В ходе очередного замаха полицейский подвернул правую ступню.
«Он нашел в себе силы спуститься к дежурному офицеру», — сообщает «МК».
Подчиненный вызвал Розанову скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у полковника растяжение связок и сопроводили его в травматологический пункт для наложения лангетки.
«Дверной замок, вероятнее всего, придется заменить», — подытожило издание.
Происшествия , МВД , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко92
Белоруссия повернулась в сторону США690
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев16
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко9
В США начали подготовку к режиму ЧП106
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
00:47
Telegram Messenger LLP ликвидируют
Интернет Наука и техника
00:50
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев
В мире Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
04:16
Белоруссия повернулась в сторону США
В мире Ближний Восток
04:22
Величайшую певицу в истории обокрали перед смертью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение