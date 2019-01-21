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Квартиру бывшего губернатора обокрали в Москве 

Lenta.ru + ещё 28 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 миллиона рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
По его словам, кража была совершена в период с 3 по 17 января. Пострадавший указал, что неизвестный проник в квартиру и унес из сейфа 1,5 миллиона рублей, а также прихватил драгоценности стоимостью шесть миллионов рублей.
Квартира оборудована сигнализацией. Правоохранительные органы выясняют, как вор попал в квартиру.
Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморья с июня 2001 по февраль 2012 года.
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Происшествия , Сергей Дарькин , МВД , Москва , Приморский Край
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