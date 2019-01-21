Квартиру бывшего губернатора обокрали в Москве

По его словам, кража была совершена в период с 3 по 17 января. Пострадавший указал, что неизвестный проник в квартиру и унес из сейфа 1,5 миллиона рублей, а также прихватил драгоценности стоимостью шесть миллионов рублей.

Квартира оборудована сигнализацией. Правоохранительные органы выясняют, как вор попал в квартиру.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморья с июня 2001 по февраль 2012 года.