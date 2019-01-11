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Родня жестоко убила 16-летнюю девочку из-за ее тайного брака 

Ридус 2 часа назад
Фото: Reuters
16-летняя девочка стала жертвой своих родителей, которые были возмущены ее тайным браком. Они убили свою дочь и расчленили ее тело, наняв мясника. Так называемое убийство чести произошло индийском городе Гайя.
По Сети разошлись страшные кадры с останками подростка. Автор фото утверждал, что школьницу облили кислотой. Местные жители возмутились произошедшим, в городе начались протесты.
Выяснилось, что девочка со своим другом сбежала из дома 28 декабря. Она отсутствовала три дня. Когда подросток вернулся домой, она не подозревала, что оскорбленные родители решили убить ее.
Члены ее семьи заявили в полицию о пропаже ребенка. Они высказали предположение, девочку изнасиловали и убили. Правоохранители начали поиск пропавшей без вести.
Накануне власти города заявили, что к пропаже ребенка причастны его родители.
«Это случай убийства чести. Девушка сбежала с кем-то, но вернулась через три дня. Это разозлило родителей, которые подготовили хладнокровное убийство с помощью друга мясника», — сказал начальник полиции Раджив Кумар Мишра.
Сестра девочки также подтвердила в последний раз видела пропавшую в обществе мясника.
«Мы несколько раз звонили родителям, чтобы записать их показания, но каждый раз они говорили неубедительные оправдания и не появлялись в участке. Их попытка избежать допроса еще раз подтвердила наши подозрения. Тем временем мы задержали мясника, который рассказал обо всем», — приводит слова начальника городской полиции Hindustan Times.
В Индии регулярно происходят убийства мужчин и женщин, которые вступают в брак вопреки касте, религии или обычаям своей семьи или общины.
По данным Национального бюро регистрации преступлений в стране, в 2016 году в Индии было совершено 69 убийств чести. Однако активисты утверждают. Что на самом деле эта цифра гораздо больше.
Ранее «Ридус» писал, что жительница Индии Каусалия Шанкар добилась смертной казни для своего отца. Оказалось, что мужчина причастен к смерти ее мужа. Родители, будучи представителями среднего класса, с самого начала не одобряли ее брак с Шанкаром из касты паллар — ее представители обычно занимаются сельским хозяйством или работают на заводе. Шанкар первым из своей семьи поступил в инженерный колледж. Там он и познакомился с Каусалией.
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Комментарии6
Происшествия , Ридус
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