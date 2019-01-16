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Женщину-бухгалтера двух фирм по продаже дверей арестовали в Москве за хищение более 24 млн руб. 

Агентство «Москва» + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в хищении денежных средств компаний, в которых работала бухгалтером. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.
По словам собеседника агентства, к правоохранителям обратились представители двух компаний, занимающихся продажей дверей. Заявители сообщили, что со счетов организаций пропали денежные средства на общую сумму более 24 млн руб.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя москвичка. Оперативники установили, что подозреваемая ранее работала в должности бухгалтера в обеих фирмах. Имея доступ к финансам компаний, женщина делала переводы денежных средств на свои счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению», — сказал Ю. Титов.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фигурантку заключили под стражу.
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Происшествия , Москва
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