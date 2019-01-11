В Москве экстренно сел самолет 

В пятницу, 11 января, в аэропорт Внуково внепланово вернулся и совершил вынужденную посадку самолет, следовавший в Белгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным собеседника агентства, после вылета из Внуково на борту Boeing сработала аварийная лампочка датчика температуры. Из-за этого экипаж принял решение вернуться в Москву.
В момент инцидента на борту лайнера находились 47 пассажиров. Никто из них не пострадал. Почему сработал аварийный сигнал, пока неизвестно.
Источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах заявил, что самолет развернули из-за подозрения на незакрытую дверь салона.
В справочной службе Внуково агентству «Москва» сообщили, что самолет принадлежит авиакомпании «Руслайн». Представители аэропорта заявили, что самолет, выполнявший рейс 7R 163, вернулся в аэропорт по техническим причинам.