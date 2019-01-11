Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве экстренно сел самолет 

Рамблер 1 час назад
В пятницу, 11 января, в аэропорт Внуково внепланово вернулся и совершил вынужденную посадку самолет, следовавший в Белгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным собеседника агентства, после вылета из Внуково на борту Boeing сработала аварийная лампочка датчика температуры. Из-за этого экипаж принял решение вернуться в Москву.
В момент инцидента на борту лайнера находились 47 пассажиров. Никто из них не пострадал. Почему сработал аварийный сигнал, пока неизвестно.
Источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах заявил, что самолет развернули из-за подозрения на незакрытую дверь салона.
В справочной службе Внуково агентству «Москва» сообщили, что самолет принадлежит авиакомпании «Руслайн». Представители аэропорта заявили, что самолет, выполнявший рейс 7R 163, вернулся в аэропорт по техническим причинам.
Происшествия , Видео , Boeing , Международный аэропорт Внуково , АГН "Москва" , Интерфакс , Белгород , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко
Белоруссия повернулась в сторону США495
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев13
В США начали подготовку к режиму ЧП105
Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»114
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
00:47
Telegram Messenger LLP ликвидируют
Интернет Наука и техника
00:50
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев
В мире Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
04:16
Белоруссия повернулась в сторону США
В мире Ближний Восток
04:22
Величайшую певицу в истории обокрали перед смертью
Шоу-бизнес
11:57
Украинцев принудили к сексу по европейским нормам
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение