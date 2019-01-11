В Москве экстренно сел самолет

В пятницу, 11 января, в аэропорт Внуково внепланово вернулся и совершил вынужденную посадку самолет, следовавший в Белгород . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным собеседника агентства, после вылета из Внуково на борту Boeing сработала аварийная лампочка датчика температуры. Из-за этого экипаж принял решение вернуться в Москву.

В момент инцидента на борту лайнера находились 47 пассажиров. Никто из них не пострадал. Почему сработал аварийный сигнал, пока неизвестно.

Источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах заявил, что самолет развернули из-за подозрения на незакрытую дверь салона.