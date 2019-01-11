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Скончался бывший замглавы гражданской обороны СССР Дмитрий Михайлик 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший заместитель руководителя гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета МЧС Дмитрий Михайлик скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.
Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка в Украинской ССР. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, форсировании Нарвы и других боевых действиях.
Военную службу окончил в звании генерала-лейтенанта в отставке и в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР (1972—1986) после чего 25 лет возглавлял Центральный комитет ветеранов МЧС. Награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.
Прощание с Михайликом состоится 14 января на Троекуровском кладбище.
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