Скончался бывший замглавы гражданской обороны СССР Дмитрий Михайлик

Бывший заместитель руководителя гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета МЧС Дмитрий Михайлик скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.

Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка в Украинской ССР. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, форсировании Нарвы и других боевых действиях.

Военную службу окончил в звании генерала-лейтенанта в отставке и в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР (1972—1986) после чего 25 лет возглавлял Центральный комитет ветеранов МЧС. Награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.

Прощание с Михайликом состоится 14 января на Троекуровском кладбище.