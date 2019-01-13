Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магнитогорске отыскали хозяйку загадочной квартиры в эпицентре взрыва 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Владелица одной из квартир, находившихся в эпицентре взрыва, после которого произошло обрушение жилого дома в Магнитогорске, дала подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, в эпицентре взрыва находились пять квартир — три на третьем этаже и две на втором. Как удалось установить «КП», в квартирах, располагающихся на третьем этаже, в момент взрыва находились люди, а одна из квартир на втором этаже, 315-ая, пустовала. При этом попытки журналистов установить владельца данной квартиры по базе данных Челябинской области успехом не увенчались, отмечает газета.
Как пояснил изданию источник в полиции, такое возможно в случае, если речь идет о служебной квартире или если квартира принадлежит людям из «особого списка». «Но на самом деле, владелец 315-й квартиры установлен. Это женщина», — уточнил собеседник газеты.
Ранее местные жители сообщали «Комсомольской правде», что квартиру №315 сдавали посуточно.
Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Последние новости
Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром» США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2» WADA объявит решение по судьбе российского спорта
Комментарии54
Происшествия , Видео , Комсомольская правда , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»65
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД2
Белорусы захотели избавиться от российских каналов978
В Шереметьево произошло ЧП2
«Никто не способен остановить Украину»1
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:45
Гарри и Меган не позвали на день рождения Кейт Миддлтон
Шоу-бизнес
01:59
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»
Войска Ближний Восток
00:49
«Радуйся тому, что есть»: Галкин осадил внука Пугачевой
Шоу-бизнес Статьи
01:19
В Магнитогорске отыскали хозяйку загадочной квартиры
Происшествия
00:27
Соблюдающего ПДД кота сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение