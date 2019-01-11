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Обманом собравшего сотни тысяч долларов бомжа арестовали 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: David Swanson / AP
В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, задержан бездомный ветеран Джонни Боббит (Johnny Bobbitt), замешанный в скандале со сбором пожертвований в интернете. Поводом для ареста стало нарушение условий освобождения, сообщает WABC-TV.
В ноябре 2017 года на краудфандинговом сайте GoFundMe начался сбор средств на жилье для Боббита. Одна из инициаторов кампании Кейтлин Макклюр (Katelyn McClure) утверждала, что решила помочь бездомному, когда тот потратил последние деньги на бензин для ее заглохшей машины.
Позднее выяснилось, что Макклюр и ее молодой человек Марк Д’Амико (Mark D’Amico) выдумали историю о великодушии Боббита, чтобы привлечь внимание СМИ и собрать пожертвования. План сработал: для бездомного собрали 400 тысяч долларов (26,7 миллиона рублей). В декабре 2018 года GoFundMe пообещал возместить пользователям все деньги, потраченные на эту кампанию.
В августе 2018-го Боббит обвинил пару в обмане. Он заявил, что так и не увидел жилья, ради которого затевался сбор средств. Ему достались только 75 тысяч долларов, дом на колесах, стоящий на участке Макклюр и Д’Амико, и старый пикап, который вскоре сломался. Те ответили, что оставили деньги себе, чтобы он не потратил их на наркотики.
В ноябре того же года Макклюр, Д’Амико и Боббита арестовали и обвинили в сговоре и мошенничестве. Пару вскоре отпустили, а бездомный остался под стражей. 14 декабря его освободили до завершения судебного процесса при условии, что он сообщит свой адрес, попытается устроиться на работу и будет регулярно посещать собрания организации «Анонимные наркоманы».
Поскольку Боббит так и не сообщил свой новый адрес и не продемонстрировал намерения найти работу, его вызвали на новое судебное заседание, которое должно было пройти в штате Нью-Джерси. Когда бездомный не явился, суд выписал ордер на арест. В среду, 9 января, Боббита задержали в Филадельфии. Ожидается, что его этапируют в Нью-Джерси.
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