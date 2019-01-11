На Украине в городе Павлоград на шахте произошла вспышка метана, передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы энергохолдинга "ДТЭК".
Представители компании подчеркнули, что в настоящее время все горняки эвакуированы.
"По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги второй-третьей степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу", — говорится в сообщении пресс-службы.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что украинские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате.