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На Украине при вспышке метана на шахте пострадали пять человек 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
На Украине в городе Павлоград на шахте произошла вспышка метана, передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы энергохолдинга "ДТЭК".
Представители компании подчеркнули, что в настоящее время все горняки эвакуированы.
"По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги второй-третьей степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу", — говорится в сообщении пресс-службы.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что украинские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Павлоград
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