Умер один из создателей «Матрицы»

США не стало обладателя трех премий «Оскар» звукорежиссера Грегга Рудлоффа.

Лос-Анджелесе умер известный американский звукорежиссер Грегг Рудлофф. Обладателя трех премий «Оскар» и одного из создателей фильма «Матрица» не стало в возрасте 63 лет.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на местные правоохранительные органы, Рудлофф предположительно совершил самоубийство. Однако точную причину смерти должно установить вскрытие.