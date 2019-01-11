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Умер один из создателей «Матрицы» 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В США не стало обладателя трех премий «Оскар» звукорежиссера Грегга Рудлоффа.
В Лос-Анджелесе умер известный американский звукорежиссер Грегг Рудлофф. Обладателя трех премий «Оскар» и одного из создателей фильма «Матрица» не стало в возрасте 63 лет.
Как сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на местные правоохранительные органы, Рудлофф предположительно совершил самоубийство. Однако точную причину смерти должно установить вскрытие.
На счету Грега Рудлоффа — «Оскары» за фильмы «Слава» (1989), «Матрица» (1999) и «Безумный Макс: дорога ярости» (2015). За свою карьеру звукорежиссер поработал более чем над 200 фильмами, среди которых «Мистер и миссис Смит», «Идеальный шторм», «Арго», а также два фильма Клинта Иствуда — «Флаги наших отцов» и «Снайпер».
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