На Украине пассажиров поезда залило кипятком

Пассажиров поезда украинских железных дорог Ужгород — Одесса залило кипятком, пишет портал "Без табу".

Отмечается, что во время остановки во Львове с потолка потекла горячая вода.

"Напор был столь сильным, что за считанные минуты вода достигла коридора вагона, а багаж многих пассажиров залило", — сообщает издание.

По словам проводник вагона, сотрудники УЖД налили слишком много воды, которой пытались разморозить трубы замерзшего умывальника.

В декабре экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска: поезд перестал заводиться, некоторым пассажирам пришлось покинуть состав, чтобы успеть на свои рейсы.