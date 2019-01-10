На Украине пассажиров поезда залило кипятком 

Пассажиров поезда украинских железных дорог Ужгород — Одесса залило кипятком, пишет портал "Без табу".
Отмечается, что во время остановки во Львове с потолка потекла горячая вода.
"Напор был столь сильным, что за считанные минуты вода достигла коридора вагона, а багаж многих пассажиров залило", — сообщает издание.
По словам проводник вагона, сотрудники УЖД налили слишком много воды, которой пытались разморозить трубы замерзшего умывальника.
В декабре экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска: поезд перестал заводиться, некоторым пассажирам пришлось покинуть состав, чтобы успеть на свои рейсы.