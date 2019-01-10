Стало известно о нападении «скелетов» на строителей Тушинского тоннеля

Размыв дамбы, из-за которого произошло затопление тоннеля под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, было не первым ЧП на месте строительства. Как пишет « Московский комсомолец », когда-то строители столкнулись здесь с «атакой скелетов».

Во время строительства тоннеля под каналом в 1971 году рабочие наткнулись на человеческие скелеты.

«Я был мальчишкой тогда и сам это видел: из ковша экскаватора в кузов самосвала сыплется земля вперемешку с костями и черепами. Весть о произошедшем на стройке быстро разнеслась по округе. Люди стали собираться, смотрели, ужасались…» — рассказал изданию один из очевидцев стройки 40-летней давности.

Краевед Денис Оршанский объяснил, что во время строительства канала имени Москвы в 1930-е годы в этом месте находился лагерь для заключенных, которые участвовали в строительстве.

Рядом располагалась братская могила, однако многих заключенных, погибших во время строительства, хоронили вовсе без могилы.

«Если обессиливший зек падали прямо с лопатой или тачкой в руках, там его и оставляли умирать. В конце смены каждая бригада собирала таких «выбывших». Бригадир делал соответствующие пометки в списке, а затем каналоармейцы тащили тела своих умерших товарищей в ближайшее подходящее место, — чаще всего это были обрамляющие русло земляные насыпи и дамбы. Там трупы и складывали», — рассказал Оршанский.

Строительство тоннеля планировали завершить к 1 апреля 1972 года. Однако во время пробного пуска воды по каналу выяснилось, что гидроизоляция тоннеля никуда не годится: по потолку и стенам струилась вода. Строителям пришлось снова осушать русло, бурить в его бетонном основании дырки и через них закачивать в не загерметизированные швы специальный цементный раствор, после чего новый Тушинский тоннель стал пригоден для пропуска автомобилей.