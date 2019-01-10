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Неуравновешенный вандал затопил аэропорт и пошел под суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Maricopa County Sheriff's Office
Житель штата Аризона вломился в аэропорт города Глендейл и устроил в нем погром и потоп. Об этом сообщает Fox News.
4 января в два часа ночи 23-летний Тимоти Тан Гуан разбил молотком несколько окон в здании аэропорта, затащил внутрь шланг и полностью затопил первый этаж. В связи с этим хаб пришлось закрыть на сутки, чтобы полностью высушить помещение.
Спустя два дня вандал вернулся на место преступления, где и был замечен одним из сотрудников аэропорта. Он попытался скрыться на машине, но позже его поймали и арестовали в городе Финикс.
При обыске полиция обнаружила в багажнике преступника 10 коробок, в каждой из которых лежало по 60 яиц. Оказалось, что прежде Гуана арестовывали в ноябре 2018 года за то, что он обстрелял яйцами несколько машин в городе Глендейл. Он объяснил свое поведение стрессовым состоянием.
Преступнику назначили судебное разбирательство на 11 января. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценивается в 70 тысяч долларов, но мотивы преступления остаются нераскрытыми.
В мае разъяренный турист штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс на несколько часов. Узнав об этом, мужчина начал курить прямо в здании аэропорта, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.
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Происшествия , Глендейл
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