Неуравновешенный вандал затопил аэропорт и пошел под суд

Житель штата Аризона вломился в аэропорт города Глендейл и устроил в нем погром и потоп. Об этом сообщает Fox News.

4 января в два часа ночи 23-летний Тимоти Тан Гуан разбил молотком несколько окон в здании аэропорта, затащил внутрь шланг и полностью затопил первый этаж. В связи с этим хаб пришлось закрыть на сутки, чтобы полностью высушить помещение.

Спустя два дня вандал вернулся на место преступления, где и был замечен одним из сотрудников аэропорта. Он попытался скрыться на машине, но позже его поймали и арестовали в городе Финикс.

При обыске полиция обнаружила в багажнике преступника 10 коробок, в каждой из которых лежало по 60 яиц. Оказалось, что прежде Гуана арестовывали в ноябре 2018 года за то, что он обстрелял яйцами несколько машин в городе Глендейл. Он объяснил свое поведение стрессовым состоянием.

Преступнику назначили судебное разбирательство на 11 января. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценивается в 70 тысяч долларов, но мотивы преступления остаются нераскрытыми.

В мае разъяренный турист штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс на несколько часов. Узнав об этом, мужчина начал курить прямо в здании аэропорта, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.